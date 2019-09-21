"Формула Штайнмаєра" ляже в основу законопроєкту, який буде винесено на публічне обговорення, - помічник Зеленського Єрмак

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив помічник президента України Андрій Єрмак, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора зустрічався в Офісі президента з активістами, щоб обговорити "формулу Штайнмаєра" та її роль у врегулюванні ситуації на Донбасі. І хочу повторити те, що сказав на зустрічі:

1. Нічого не буде вирішуватися без відома суспільства.

2. Процес імплементації формули має кілька етапів, це не разове рішення.

3. Формула - це не закон. Це база, яка ляже в основу законопроєкту, за який голосуватимуть і який буде винесено на публічне обговорення", - написав Єрмак.

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Помічник Зеленського підкреслив, що "все це буде пізніше, наразі необхідно припинити вогонь".

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