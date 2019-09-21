Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
21.09.19 18:28

Спогади ветеранів важливі і з юридичної точки зору як свідчення для Гаазького трибуналу, - Порошенко на книжковому форумі у Львові

Ми робимо все, щоб збільшити кількість українського продукту для формування української ідентичності. І книжковий форум у Львові є важливою складовою збереження саме українського інтелектуального простору.

Про це сказав п'ятий президент України, лідер політичної партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко під час відвідин 26-го книжкового форуму у Львові разом із дружиною Мариною, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу партії "ЄС".

Спогади ветеранів важливі і з юридичної точки зору як свідчення для Гаазького трибуналу, - Порошенко на книжковому форумі у Львові 01

"Тут фантастична українська атмосфера. Вітаю всіх, хто приїхав сьогодні до Львова, бо ви сьогодні точно отримаєте тут величезне задоволення. Я це відчуваю, і ви точно це відчуєте", - поділився враженнями від форуму Порошенко.

П’ятий президент України пригадав, що в дитинстві почав читати дуже рано. "Я дуже люблю книжки, і ця любов не минає і дотепер. Сьогодні уже перейшли на електронні книжки, уже ти можеш збільшувати шрифт, уже можеш читати вечері… Але, насправді, це такий барометр, це такий тест, лакмусовий папірець того, щоб ти залишався в інтелектуальному просторі України", - зазначив він.

Спогади ветеранів важливі і з юридичної точки зору як свідчення для Гаазького трибуналу, - Порошенко на книжковому форумі у Львові 02

Дивіться також: Білозерська опублікувала книгу "Щоденник нелегального солдата" про події 2014-17 рр. на фронті: "Це фіксація на папері наших боїв, побуту, мови, почуттів, емоцій". ФОТОрепортаж

Спогади ветеранів важливі і з юридичної точки зору як свідчення для Гаазького трибуналу, - Порошенко на книжковому форумі у Львові 03

Порошенко зазначив, що сьогодні на форумі можна придбати багато книг. "Але це не витрати, це - інвестиції, інвестиції в особистість", - сказав він.

Він також зазначив, що потрібно збільшувати кількість книг, фільмів програм на радіо і телебаченні для формування української ідентичності. "І ми зі свого боку робили, робимо і будемо робити все для того, щоб цих книжок, цих фільмів було більше", - зазначив Петро Порошенко.

Спогади ветеранів важливі і з юридичної точки зору як свідчення для Гаазького трибуналу, - Порошенко на книжковому форумі у Львові 04

П’ятий президент України також відвідав ветеранський намет, де представлено книжки, авторами яких є військові, які боронили незалежність і територіальну цілісність України на сході держави.

Він особливо наголосив на важливості збереженя пам'яті про події на Донбасі і військове братство, і саме завдяки спогадам безпосередніх учасників цих подій це стає можливим. Крім того, спогади ветеранів важливі і з юридичної точки зору як свідчення для Гаазького трибуналу, додав він.

Дивіться також: На Книжковому форумі воїни і волонтери представляють свої книжки у Ветеранському наметі. ФОТО

Спогади ветеранів важливі і з юридичної точки зору як свідчення для Гаазького трибуналу, - Порошенко на книжковому форумі у Львові 05

"Дуже важливо зараз, щоб ми не відводили і не віддавали українську землю, якими б "формулами Шайнмаєра" це не прикривалося. Дуже важливо зараз, щоб те, заради чого віддавали життя українські герої для того, щоб захистити українську землю і захистити українців, які проживають на Донбасі, було першим пріоритетом держави. І для того, щоб наповнитися цим почуттям, треба було приїхати сьогодні до Львова, до ветеранського намету. Тут справжня позитивна енергія", - сказав Порошенко.

"Я думаю, що вчитися любити Україну потрібно саме у цих хлопців. Треба почитати їхні книги", - сказав п'ятий президент Петро Порошенко.

Спогади ветеранів важливі і з юридичної точки зору як свідчення для Гаазького трибуналу, - Порошенко на книжковому форумі у Львові 06

Читайте також: Кремль прагне закріпити фактичну контактну лінію на Донбасі, перетворюючи її на де-факто кордон, - Порошенко

Він розповів, що обговорив із ветеранами можливість видання їхніх аудіокнижок, та плани щодо створення фільмів на основі їхніх творів. "Ключова позиція: формування національної ідентичності значною мірою формується в цьому наметі", - додав він.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100