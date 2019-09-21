Після Олімпійських ігор повністю зосереджуся на політиці, - нардеп Беленюк

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
"Я одразу, коли йшов у депутати, сказав, що моя головна мета - виступити на Олімпійських іграх. Для цього я мав виступити на чемпіонаті світу, щоб вибороти олімпійську ліцензію. Більше відбірних стартів у мене не буде. Наступна мета - безпосередньо Олімпійські ігри в серпні наступного року", - розповів Беленюк.
"Після цього я буду вже на 100% відданий українській політиці. Зараз я намагаюся встигнути і там, і тут. Мені здається, що мені це вдається, бо торік я не займався політикою і був другим (на світовій першості. – Ред.), а цього року почав і став першим", - повідомив депутат.