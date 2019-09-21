Відкриття КПВВ "Золоте" і розведення сил мають бути безпосередньо пов'язані, - глава Луганської ВЦА Комарницький

Про це заявив у коментарі hromadske керівник Луганської військово-цивільної адміністрації Віталій Комарницький, передає Цензор.НЕТ.

"Це питання до Мінської групи, але я думаю, що відкриття КПВВ "Золоте" та розведення сил мають бути безпосередньо повʼязані", - сказав Комарницький.

Дивіться також: Від початку доби зафіксовано 7 обстрілів позицій ОС, у районі Водяного ворог застосував артилерійські системи калібру 122 мм, - пресцентр. ВIДЕО

Він також повідомив, що в четвер, 19 вересня, КПВВ "Золоте" відвідав керівник Державного агентства автомобільних доріг України Славомір Новак.

"Новак приїхав, подивився, яка готовність із нашого боку КПВВ. Ну і не все закінчується на КПВВ, тому подивилися стан інфраструктури, яка є далі", - додав глава ВЦА.

Зазначимо, що "Укравтодор" не повідомив, що керівник держагентства був на КПВВ "Золоте". Про відвідання пункту пропуску написав сам Славомір Новак на своїй сторінці у фейсбуці, помилково вказавши, що "Золоте" розташоване на Донеччині.

Читайте також: "Формула Штайнмаєра" ляже в основу законопроєкту, який буде винесено на публічне обговорення, - помічник Зеленського Єрмак