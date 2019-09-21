Викинути програму за дві хвилини до ефіру - це замах на свободу слова, розмовляти з Коломойським будемо виключно в суді, - Єлізаров про ситуацію з Шустером

Таку думку висловив в інтерв'ю Цензор.НЕТ партнер Шустера Павло Єлізаров.

Він нагадав, що в 2015 році програму "Шустер LIVE" прибрали з ефіру "1+1" і тоді більшість представників медіаспільноти проігнорували цю подію, вважаючи її корпоративним конфліктом. "Ми це розглядали тоді як замах на свободу слова. Бо в жодній країні світу і навіть в Україні жоден власник каналу і канал не дозволяли собі викидати ток-шоу за дві хвилини до ефіру. Савік вже стояв загримований на майданчику, вже відлік часу почався, коли Ткаченко мені зателефонував", - повідомив Єлізаров.

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За його словами, в Україні "власник каналу за завданням влади може викинути шоу за дві хвилини до ефіру", і це сприймають як норму: "А потім всі обговорюють не тиск на свободу слова, а намагаються піти в обговорення фінансових питань і власності медіа".

"Я розглядаю 2015 рік - це дата, коли нас викинули з ефіру у Коломойського, - як замах на свободу слова в прямому сенсі. Коли людина, не маскуючись, просто бере і викидає програму з ефіру. Настав час, коли він сам захотів про це поговорити, і ми готові з ним зараз розмовляти на цю тему. Розмовляти ми з ним будемо виключно в суді", - наголосив Єлізаров.

Він підтвердив, що позов підготовлено і буде подано в понеділок. "Позовна вимога повністю готова. Наш позов на 100 мільйонів гривень до Коломойського про захист честі і гідності та спростування неправдивої інформації щодо мерів - з приводу того, що ми беремо гроші", - повідомив Єлізаров.

Щоб подати позов, необхідно знати адресу прописки Коломойського. "Савік його про це в ефірі запитав. Тому, якщо він захоче, він може відправити Савіку sms - він знає телефон - зі своєю адресою", - пояснив Єлізаров.

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Він спростував всі звинувачення, висловлені Коломойським в ефірі "Свободи слова", і пояснив, що опублікований згодом документ підтверджує протиріччя в словах олігарха щодо фінансування шоу Шустера у 2015 році. Також не відповідає дійсності заява про недотримання контракту: поки була можливість, шоу виходило на каналі 3s.tv і сигнал також подавався на канал "1+1", що повністю відповідало контрактним умовам. Це підтверджено документами.

Нагадаємо, 18 вересня 2015 року шоу "Шустер LIVE" не вийшло в ефір "1+1". Згідно із заявою, канал вважає, що "в ситуації, яка склалася в країні за останні кілька днів, суспільство вже вкрай напружене і політизоване, і канал не готовий розпалювати його ще більше".

2 жовтня студію почали перевіряти податківці.

У грудні 2015 року Ігор Коломойський заявляв, що причиною розірвання контракту між телеканалом "1+1" і "Студією Савіка Шустера" стала, насамперед необ'єктивність програми "Шустер Live".

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