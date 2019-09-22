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22.09.19 08:36

Ворог за добу 14 разів порушив режим припинення вогню, втрат серед українських воїнів немає, - штаб ООС

21 вересня російсько-терористичні війська на Донбасі 13 разів порушили режим припинення вогню, ще 1 порушення відбулося від початку цієї доби.

Ворог за добу 14 разів порушив режим припинення вогню, втрат серед українських воїнів немає, - штаб ООС

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру штабу ООС на сторінці в фейсбуці.

"Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм. А також з озброєння БМП, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 8 обстрілів позицій Об'єднаних сил", - йдеться в повідомленні.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник зробив 5 обстрілів позицій Об'єднаних сил.

Зазначається, що за минулу добу втрати внаслідок ворожих обстрілів із нашого боку не було.

"Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 1 раз порушили режим припинення вогню. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив обстріли позицій Об'єднаних сил неподалік Миколаївки зі стрілецької зброї", - зазначили в штабі сил ООС.

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