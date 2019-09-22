Ворог за добу 14 разів порушив режим припинення вогню, втрат серед українських воїнів немає, - штаб ООС

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру штабу ООС на сторінці в фейсбуці.
"Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм. А також з озброєння БМП, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 8 обстрілів позицій Об'єднаних сил", - йдеться в повідомленні.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник зробив 5 обстрілів позицій Об'єднаних сил.
Зазначається, що за минулу добу втрати внаслідок ворожих обстрілів із нашого боку не було.
"Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 1 раз порушили режим припинення вогню. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив обстріли позицій Об'єднаних сил неподалік Миколаївки зі стрілецької зброї", - зазначили в штабі сил ООС.