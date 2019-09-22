Потерпілий від отруєння "Новачком" британець Роулі має намір судитися з Росією, - The Mirror

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Mirror".

"Це дуже сильно вплинуло на моє життя. Я хочу справедливості", - заявив потерпілий.

Від отруєння "новачком" померла дівчина Чарлі - Доун Стерджесс. Сам Роулі провів в комі два тижні.

Нагадаємо, 4 липня 2018 стало відомо, що поблизу Солсбері госпіталізували двох людей з ознаками отруєння невідомою речовиною. Доун Стерджесс і чоловіка у важкому стані доставили в лікарню міста Солсбері.

Інцидент стався ще увечері 30 червня на вулиці Магглтон - постраждалих знайшли на вулиці без свідомості.

У контртерористичного підрозділу Великої Британії заявили, що чоловік і жінка отруїлися речовиною "Новачок". Скотланд-Ярд пов'язав розслідування нового отруєння зі справою Скрипалів.

У неділю, 8 липня, ввечері 44-річна Доун Стерджесс померла в лікарні. Поліція, отримавши цю інформацію, кваліфікувала подію як вбивство і відкрила відповідне розслідування.

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