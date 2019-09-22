Ми не плануємо скорочувати склад ЗСУ, - Загороднюк

Як передає Цензор.НЕТ, про це Загороднюк розповів в інтерв'ю Радіо Свобода.

"Ми не плануємо скорочувати склад ЗСУ. Питання в тому, щоб ті ресурси, які у нас є, були спрямовані туди, куди нам потрібно. Насмперед, на нарощування бойових частин. І це питання можна вирішувати тільки системно. Тому що буде конкретна стратегія, буде коректний план оборони, про який ми зараз говоримо", - зазначив міністр.

Він додав, що потрібно зрозуміти, "яка нам потрібна чисельність і де, і в якій структурі".

"Ми скажемо, що ось це - наша загроза, ось це - наш план оборони, тут - нам потрібно стільки людей, тут - нам потрібні такі бригади. Тоді громадськість і всі побачать, що дійсно є розуміння, куди воно буде направлено, яким чином це буде структуровано", - пояснив Загороднюк.

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