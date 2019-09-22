Мінінфраструктури планує активніше розвивати внутрішній водний транспорт в Україні

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу відомства.

"Законопроєкт передбачає, що відповідальність за розвиток та функціонування стратегічної інфраструктури внутрішніх водних шляхів у тому числі: судноплавних шлюзів, засобів навігаційного обладнання, річкової інформаційної системи та обслуговування фарватеру буде покладена на єдине підприємство. Для виконання усіх перелічених функцій буде встановлена схема стабільного та достатнього за обсягами фінансування: "Економічний ефект від використання внутрішнього водного транспорту компенсує витрати держави на утримання та реконструкцію річкової інфраструктури", - йдеться в повідомленні.

"Економічний ефект від використання внутрішнього водного транспорту компенсує витрати держави на утримання та реконструкцію річкової інфраструктури", - зазначив міністр інфраструктури Криклій.

Під час дискусії Криклій підкреслив, що незважаючи на зростання обсягу перевезень річкою Дніпро, потенціал внутрішніх водних шляхів не реалізується в повному обсязі.

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"Наша мета - зменшити навантаження на українські дороги, спрямувати частину вантажів на внутрішній водні шляхи. Спираючись на європейський досвід, на базі зауважень більшості представників бізнес структур, ми запропонуємо заходи додаткового стимулювання внутрішнього водного транспорту, зокрема, вважаємо за доцільне відмовитись від введення річкового збору", - сказав він.

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