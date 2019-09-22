Не завадило б відновити парламентський контроль, - нардеп Верещук

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "112 Україна", про це вона сказала в ефірі програми "Велике інтерв'ю".

"Відновити парламентський контроль би не завадило. Тому що ми можемо скільки завгодно вішати нагрудний значок, такий великий, що мені здається, що він вже до рівня парламентського его виріс. Мені навіть соромно трохи, що такі значки собі зробили, посвідчення, у нас всього багато, а ефекту мало", - сказала Верещук.

Верещук додала, що контроль за парламентом здійснює суспільство.

"Президент не може контролювати парламент - це інша вертикаль влади. Яким чином він може контролювати? Він може бути суб'єктом законодавчої ініціативи - це конституційно передбачене його право", - зазначила нардеп.

Також читайте: 17 депутатів пропустили 90% голосувань нової Ради, - КВУ