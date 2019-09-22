Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
22.09.19 12:48

Найманці РФ не проводять демонтаж фортифікації біля зруйнованого моста в Станиці Луганській, - СЦКК

Українська сторона Спільного центру з контролю і координації (СЦКК) фіксує невиконання найманцями РФ зобов'язань, покладених на них у рамках розведення сил у Станиці Луганській.

Найманці РФ не проводять демонтаж фортифікації біля зруйнованого моста в Станиці Луганській, - СЦКК

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у фейсбуці.

Зазначається, що російська сторона не здійснила демонтаж фортифікаційних споруд на ділянці розведення.

"Незаконні збройні формування РФ не виконали взяті на себе зобов’язання щодо демонтажу фортифікаційних споруд на ділянці розведення №1, а саме, не виведений особовий склад, який здійснює постійне чергування у формі зразка РФ з нарукавними нашивками синього кольору, так званого СЦКК та не прибрана фортифікаційна споруда, безпосередньо на мосту (синій кунг з логотипом СЦКК)", - йдеться в повідомленні.

"На українській стороні, поблизу розлому мосту, постійно працюють волонтери та представники Червоного Хреста, які надають соціальну допомогу населенню", - додали в пресцентрі ОС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог за добу 14 разів порушив режим припинення вогню, втрат серед українських воїнів немає, - штаб ООС

Найманці РФ не проводять демонтаж фортифікації біля зруйнованого моста в Станиці Луганській, - СЦКК 01

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100