"Прослушка" в кабінеті Труби може нашкодити розслідуванню деяких резонансних справ, - прессекретар ДБР. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "112 Україна" повідомила прессекретар ДБР Анжеліка Іванова.
За словами Іванової, апаратуру для прослуховування випадково виявила одна з працівниць бюро, яка провітрювала приміщення. Вона і повідомила про "знахідку" правоохоронцям й іншим працівникам ДБР.
"Національна поліція, зокрема слідчо-оперативна група, в яку входили і вибухотехніки і фахівці з кібербезпеки відразу ж прибули на місце події, провели першочергові слідчі дії для того, щоб виявити цю апаратуру", - повідомила прессекретар ДБР.
Вона зазначила, що відомству поки невідомо хто, для чого і за яких умов вмонтував "прослушку" у вентиляційну систему.
"Очевидно лише те, що працювали фахівці для того, щоб встановити таку апаратуру. Адже елементарно це зробити було неможливо", - додала Іванова.
Прессекретар ДБР також пояснила, що така "знахідка" в кабінеті Труби може пошкодити статусу судових розслідувань деяких кримінальних проваджень.
"У кабінеті директора відбуваються наради в тому числі з керівниками слідчих управлінь, зі слідчими, які проводять досудове розслідування і доповідають щодо стану розслідування кримінальних проваджень, озвучуючи іноді і інформацію, яка є таємницею досудового розслідування", - підкреслила Іванова.
Вона констатувала, що йдеться не про іміджеві ризики для директора ДБР, адже в його кабінеті обговорювалися виключно робочі моменти.
Нагадаємо, вчора стало відомо, що в кабінеті директора Державного бюро розслідувань Романа Труби виявлено підслуховуючий пристрій.