Від початку доби найманці РФ 4 рази порушили перемир'я, застосувавши АГС і стрілецьку зброю, - Міноборони

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства оборони.

Так, о пів на першу ночі окупанти обстріляли з кулеметів наші оборонні позиції поблизу Миколаївки. Близько шостої ранку ворожі постріли з автоматичних гранатометів фіксувалися на підступах до Новогнатівки. Ці дві провокації ворог здійснив з напрямку Докучаєвська.

Далі, о 09.30 під ворожим вогнем перебували оборонці Водяного, де окупанти так само били з автоматичних гранатометів АГС та стрілецької зброї.

Окрім того, кулемети крупного калібру противник застосував під час ведення вогню в бік підрозділу Об’єднаних сил, який обороняє н.п. Лебединське.

Від початку доби підрозділи українських військ відкривали вогонь у відповідь зі штатних піхотних засобів лише в одному випадку.

За попередньою інформацією, втрат у лавах українських військ з початку поточної доби немає.

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