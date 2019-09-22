Під час свята на дітей впав металевий банер на Житомирщині, - Нацполіція

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Житомирської області.

За словами правоохоронців, 21 вересня близько 14 години до поліції надійшло повідомлення про травмування на Польському бульварі міста Житомира чотирьох дітей у результаті падіння металевої конструкції. На місце події прибули медики та поліцейські. Працівники слідчо-оперативної групи Житомирського відділу встановлюють усі обставини події.

За попередньою інформацією, під час святкових заходів з нагоди Дня мікрорайону Малікова внаслідок пориву вітру впав банер розміром 4 на 5 метрів. Унаслідок цього було травмовано 4 дітей віком від 10 до 11 років: серед них один хлопчик і троє дівчаток. Малечу доставили до обласної дитячої лікарні. За наявною інформацією, у них діагностовані забої.



На місці падіння банеру працюють поліцейські, які встановлюють усі причини та обставини події.

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