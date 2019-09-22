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22.09.19 15:56

Через найсильніший за останні 30 років землетрус в Албанії постраждали понад 100 людей

В Албанії стався найсильніший за останні 30 років землетрус. В результаті підземних поштовхів постраждали понад 100 осіб.

Через найсильніший за останні 30 років землетрус в Албанії постраждали понад 100 людей

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

За даними Геологічної служби США, на території Албанії були зафіксовані кілька підземних поштовхів. Найсильніші - в столиці Тирані, там їхня магнітуда сягнула 5,8 балів. Епіцентр землетрусу розташовувався недалеко від портового міста Дуррес, приблизно за 60 кілометрів на північний захід від столиці країни.

Магнітуда трьох наступних поштовхів склала 5,1, 4,7 і 4,8. У Тирані і Дурресі будівлі тряслися, цегла та частини стін падали на автомобілі, а жителі від страху покидали свої домівки.

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Відповідно до офіційних даних, майже 300 житлових будинків було пошкоджено, на понад 20 з них з'явилися тріщини. Деякі машини були зруйновані через падіння уламків. За інформацією Міністерства охорони здоров'я Албанії, в результаті землетрусу постраждали понад 100 осіб.

Прем'єр-міністр Албанії Еді Рама в зв'язку з тим, що сталося, скасував свою робочу поїздку в США.

Підземні поштовхи також могли відчути жителі сусідніх Чорногорії та Македонії.

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