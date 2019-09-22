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22.09.19 16:05

Смертельна ДТП на Одещині, в якій загинули 9 людей, сталася з вини водія фури, - Нацполіція

Поліція затримала водія вантажівки, який був учасником смертельної ДТП в Одеській області.

Смертельна ДТП на Одещині, в якій загинули 9 людей, сталася з вини водія фури, - Нацполіція

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

"Під час першочергових слідчих дій було встановлено, що ДТП сталася з вини водія фури. Йому надали медичну допомогу, а потім затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України", - йдеться в повідомленні.

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Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Нагадуємо, 21 вересня в Одеській області унаслідок ДТП з участю вантажівки і маршрутки 9 людей загинули, 4 госпіталізовано.

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