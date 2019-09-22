Упродовж 4 років за програмою "На тебе чекають вдома" здалися 383 найманці "ДНР/ЛНР", - СБУ

Такі дані у відповідь на запит "Апострофа" повідомили в департаменті контррозвідки СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

За останні 4 роки, тобто з моменту початку дії програми СБУ "На тебе чекають вдома", українській владі здався практично батальйон бойовиків - 383 людини. Зокрема, 128 осіб у 2018 році і 16 осіб від початку 2019 року.

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Програма "На тебе чекають вдома" передбачає, що учасники незаконних збройних формувань можуть перейти на бік України з найменшими втратами. І це наразі єдиний шанс для сепаратистів, які не здійснювали тяжких злочинів (вбивств, тортур, зґвалтувань, нападів на підприємства) законно вибратися з болота "русского мира".

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