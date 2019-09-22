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22.09.19 19:21

Не хочемо, щоб наші люди, як-от Байден і його син, створювали корупцію в Україні, - Трамп

Президент США Дональд Трамп визнав, що під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським обговорював корупцію і згадував у цьому контексті свого імовірного конкурента на виборах Джо Байдена.

Не хочемо, щоб наші люди, як-от Байден і його син, створювали корупцію в Україні, - Трамп

Про це Трамп заявив журналістам 22 вересня перед поїздкою в Техас та Огайо, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

"Розмова із Зеленським переважно була про корупцію - про всю корупцію (в Україні. - Ред.), а також про те, що ми не хочемо, щоб наші люди, як-от колишній віцепрезидент Байден і його син, створювали корупцію в Україні", - сказав глава Білого дому.

Трамп вважає цей заклик щодо боротьби з корупцією "абсолютно ідеальним".

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Також президент США додав, що у нього немає проблем із тим, щоб його адвокат Рудольф Джуліані дав свідчення Конгресу.

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