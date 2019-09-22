Помпео вважає недоречним оприлюднення стенограми телефонної розмови Трампа і Зеленського

Про це він заявив під час інтерв'ю на телеканалі ABC News, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Це приватні розмови між світовими лідерами, і було б недоцільним це робити, за винятком надзвичайних обставин", - відповів Помпео на запитання, чому б адміністрації не оприлюднити розмову лідерів України та США.

Водночас ведуча підкреслила, що сам глава Білого дому неодноразово заявляв, що в цьому спілкуванні не було нічого поганого.

Читайте також: Демократи сфабрикували історію про мене й абсолютно чудову і звичайну розмову із Зеленським, - Трамп

Напередодні Комітет із питань розвідки Палати представників США виступив із вимогою надати на розгляд стенограму розмови між Трампом і президентом України Володимиром Зеленським, яка відбулася 25 липня.

Нагадаємо, видання The Wall Street Journal із посиланням на джерела, обізнані із ситуацією, повідомило, що під час телефонної розмови президентів США та України в липні цього року Трамп принаймні вісім разів повертався до прізвища Байдена в контексті необхідності ініціювати в Україні розслідування проти його сина.

Трамп заявив, що в його телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським не було незаконних вимог до української влади.