МЗС Росії похвалило пакт Молотова-Ріббентропа

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на твітер МЗС РФ.

"Завдяки радянсько-німецькому договору про ненапад війна почалася на стратегічно вигідніших для СРСР рубежах. Населення цих територій піддалося нацистському терору на два роки пізніше, було врятовано сотні тисяч життів", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, 23 серпня 1939 року Радянський Союз і нацистська Німеччина підписали договір про ненапад, відомий як Пакт Молотова-Ріббентропа. Секретний додатковий протокол до нього розподіляв зони впливу СРСР і Німеччини у Східній Європі.

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