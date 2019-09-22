Утримуваний у РФ учасник "Автомайдану" і волонтер Якименко піддається тортурам, - дружина

Про це Громадському радіо розповіла його дружина Олена Якименко, інформує Цензор.НЕТ.

"У перші дні, як його затримали на російській митниці, три дні його катували, вибиваючи зізнання, що він таки віз наркотики. Це їм вдалося, звичайно, адже після таких тортур ніхто не зможе витримати. Йому одягали протигаз, перекривали доступ до повітря аж до втрати свідомості, потім били по голові.

Також йому неодноразово пропонували, щоб він співпрацював із ФСБ Росії, на що він не погоджувався. За це його також катували. Крім того, його катували після суду, під час етапування до колонії, де він перебуває зараз. Змушували його навіть підписувати, що у нього був напад епілепсії, тому він ніби впав зі стільця, ударився обличчям об стіл. Адже треба було виправдати наслідки побиття", - повідомила Олена Якименко.

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Зазначимо, ФСБ РФ звинуватила Якименка в перевезенні наркотиків. Володимир працював таксистом і неодноразово перетинав адмінмежу з Кримом. Дружина вважає, що хтось дізнався про його проукраїнські погляди і підставив. У РФ українця засудили до 15,5 років позбавлення волі.