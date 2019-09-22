Не бачу причин, щоб анонсувати якісь зміни в закон про мову, - Бородянський

Про це він сказав в інтерв'ю Громадському радіо, передає Цензор.НЕТ.

"Я вважаю, що є закон про мову, який треба виконувати. І я наразі не бачу причин, щоб анонсувати якісь зміни в цей закон", - сказав Бородянський.

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На його думку, не варто ділити людей за мовним принципом.

"Я не вважаю, що люди, які розмовляють російською, творять "русский мир". Наприклад, я все життя розмовляв російською мовою. І я взагалі не хочу ділити людей за мовним принципом. Все залежить від того, які дії ми робимо, як ми налаштовані і як ми відстоюємо наші національні інтереси. Я вважаю, що сьогодні ми відстоюємо українські національні інтереси і будемо їх відстоювати", - додав Бородянський.

Він розповів, що сам розмовляє українською мовою вже місяць, бо це обов'язок посадовця. "Це такий період, коли я використовую слова, які забув, я їх раніше не використовував, мова стає яскравішою, я якісніше можу висловлювати свою думку. Мене захоплює процес оволодіння мовними нюансами", - сказав міністр.

Нагадаємо, 16 липня 2019 року набрав чинності Закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Згідно з ним, володіти державною мовою і застосовувати її під час виконання службових обов'язків мають президент, голова Верховної Ради і його заступники, прем'єр-міністр, всі члени уряду, керівники державних установ, підприємств та відомств, державні службовці та посадові особи всіх рангів, керівники і особовий склад Нацполіції, судді, адвокати та нотаріуси, керівники навчальних закладів, педагоги і медичні працівники державних і комунальних закладів охорони здоров'я.

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