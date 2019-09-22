Пробний перепис населення проведуть на Київщині, - директор Інституту демографії Лібанова

Про це в інтерв'ю для ZN.UA заявила Елла Лібанова, директор Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України, передає Цензор.НЕТ. На її думку, краще одним з обраних для пробного перепису був би район у Західній Україні.

"Боюся, що Київ не відобразить ту специфіку. Але зазвичай Держкомстат робить пробний перепис там, де йому зручніше", - зазначає соціолог.

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Нагадаємо, єдиний перепис населення незалежної України відбувся в грудні 2001 року. Згідно з його результатами, в країні налічувалося 48,457 млн жителів. Новий перепис спочатку планували провести в 2012 році, але його переносили тричі: на 2013-й, 2016 й і 2020 рік.

30 липня президент Володимир Зеленський підписав указ про цифрові послуги. Він передбачає електронні вибори і перепис населення. Серед іншого указ передбачає аудит всіх державних реєстрів в Україні, а також створення єдиного вебпорталу електронних послуг.

За словами прем'єр-міністра Олексія Гончарука, Кабінет Міністрів України спробує до кінця 2019 року провести частковий перепис населення.

У проекті Державного бюджету України на 2020 рік на Всеукраїнський перепис населення закладено понад 3,4 млрд грн.

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