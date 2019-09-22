КПВВ "Каланчак" закривають для автомобілів через будівельні роботи, - ДПСУ

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ, з 8:00 23 вересня на КПВВ "Каланчак" почнуть пропускати лише пішоходів.

Зазначається, що автомобільний транспорт перенаправлятиметься на КПВВ "Чаплинка".

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Одночасно на КПВВ "Чонгар" будуть в установленому порядку пропускати людей і транспорт, "проте можуть виникати незручності через проведення ремонтних робіт".

"Державна прикордонна служба звертається до громадян із проханням врахувати цю інформацію під час планування подорожі. У разі інших змін щодо пропуску осіб та транспортних засобів у зазначених КПВВ інформацію буде надано додатково", - наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, Зеленський доручив новому голові Херсонської ОДА Гусєву до 20 грудня закінчити обладнання пунктів пропуску на адмінмежі з Кримом.

Пізніше в пресслужбі Херсонської ОДА повідомили, що введення в експлуатацію контрольних пунктів в'їзду-виїзду "Каланчак" і "Чонгар" на адміністративній межі із тимчасово окупованою АР Крим заплановано 15 листопада.

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