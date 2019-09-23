Останні п'ять років - найспекотніші за всю історію, - ООН

Такі дані оприлюднила Всесвітня метеорологічна організація ООН, пише Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Згідно з даними, середня глобальна температура в поточній п'ятирічці - на 1,1 градуса Цельсія вища, ніж в доіндустріальний період (1850-1900 роки), та на 0,2 градуса Цельсія вища, ніж у 2011-2015 роках.

На думку експертів ООН, ці дані підтвердили тенденцію останніх чотирьох років, які вже вважаються найтеплішими з 1850 року. При цьому обсяги викидів в атмосферу також продовжують збільшуватися.

Також дослідники звертають увагу на прискорення підвищення рівня моря. В останні десять років підвищення рівня води, яке раніше становило три міліметри на рік, зараз збільшилось до чотирьох міліметрів. Це пояснюється прискореним таненням льодовиків на Північному та Південному полюсах, що було підтверджено дослідженнями та спостереженнями із супутників.

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Доповідь опубліковано напередодні саміту ООН з питань клімату, який почнеться 23 вересня в Нью-Йорку. Метою заходу, організованого генеральним секретарем ООН Антоніо Гутеррешем, є заклик до глав держав та урядів до встановлення більш амбітних цілей задля обмеження глобального потепління.

У Паризькій кліматичній угоді поставлено мету - до кінця століття утримати глобальне потепління на рівні нижче двох градусів за Цельсієм порівняно з доіндустріальною добою. Обмеження глобального потепління 1,5 градусами Цельсія визначається як додаткова мета, на яку потрібно орієнтуватися.

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