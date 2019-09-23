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23.09.19 07:37

Ворог за добу 15 разів порушив режим припинення вогню, поранено одного українського воїна, - штаб ОС

22 вересня збройні формування РФ та її найманці 15 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм. А також із гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Ворог за добу 15 разів порушив режим припинення вогню, поранено одного українського воїна, - штаб ОС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

За даними штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 7 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

- тричі неподалік Миколаївки - зі стрілецької зброї;
- поблизу Новогнатівки - з автоматичного гранатомета;
- неподалік Водяного - з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї;
- двічі поблизу Лебединського - з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 8 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

- поблизу Кримського та Південного - із гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
- у районі Залізного і Новгородського - з мінометів калібру 82 мм;
- неподалік Майорська - з ручних протитанкових гранатометів;
- поблизу Луганського - зі станкового протитанкового гранатомета;
- у районі Зайцевого і неподалік Новолуганського - із гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

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"За минулу добу один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил зазнав поранення середнього ступеня важкості", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці тричі порушили режим припинення вогню.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив обстріл позицій Об'єднаних сил:

- поблизу Новотроїцького - з автоматичного гранатомета;
- двічі поблизу Богданівки - з озброєння БМП, гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Ворог за добу 15 разів порушив режим припинення вогню, поранено одного українського воїна, - штаб ОС 01

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