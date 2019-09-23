Друг Путіна режисер Михалков відкрив в окупованому Криму кінофестиваль "Євразійський міст"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Крим.Реалії".

Як повідомляє пресслужба російського Мінкульту Криму, в церемонії відкриття фестивалю брали участь російські кінематографісти Микита Михалков, Віктор Мережко, підконтрольний Росії глава Криму Сергій Аксьонов, глава Мінкульту Криму Аріна Новосельська, член Ради Федерації Росії з Криму Ольга Ковітіді. Ведучими заходу були російські актори Жанна Еппле та Марат Башаров.

Крім того, на фестиваль приїхали російські актори Олександр Петров, Христина Асмус, Ольга Кабо і Кирило Плетньов.

Організатори фестивалю стверджують, що до складу журі конкурсу документального кіно увійшли кінематографісти з Франції, Південної Кореї, Болгарії, Іспанії та Росії.

У Ялті планують показати фільми із сусідньої Росії та деяких інших країн, зокрема з Італії, Іспанії, Великої Британії.

Минулого року російський кінофестиваль "Євразійський міст" у Ялті відкривали за підвищених заходів безпеки.

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Фестиваль "Євразійський міст" уперше відбувся в 2016 році. Ідея його створення належить Микиті Михалкову. У 2014 році він запропонував заснувати щорічний кінофестиваль, який би проводився в окупованому Криму "для відродження і популяризації кримського кінематографа в євразійському просторі".

Іноземні артисти та інші діячі культури порушують українське законодавство, приїжджаючи з гастролями в окупований Росією Крим через закриті пункти пропуску. Деяким артистам і співакам, які приїхали на гастролі до Криму або прямо підтримують російську окупацію Криму, заборонено виступати на материковій Україні.

Українське МЗС оприлюднило раніше звернення, в якому застерігає іноземних громадян і осіб без громадянства від незаконних поїздок до окупованого Криму.