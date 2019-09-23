Гадаю, ми вийдемо на конкретні цифри приблизно через місяць, - помічник Зеленського Єрмак про наступний обмін утримуваними особами між Росією та Україною

Про це заявив в інтерв'ю LB.ua помічник українського президента Володимира Зеленського Андрій Єрмак, передає Цензор.НЕТ.

Журналістка зазначила, що, за інформацією українського омбудсмена Людмили Денісової, в Росії та в окупованому Криму утримують 113 громадян України. "Щодо ОРДЛО такі списки є?" - запитала вона.

"Звичайно. Над ними проводиться робота. Я не можу зараз назвати конкретні цифри, це сотні людей. Гадаю, ми вийдемо на конкретні цифри приблизно через місяць. Зараз ми працюємо над узгодженням кількості людей, щоб перейти до процесу узгодження термінів звільнення цієї групи", - відповів Єрмак.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для Путіна заручники - розмінна монета для скасування санкцій, підтримки або тиску на когось в Україні, - Порошенко

Журналістка уточнила, чи можна назвати кінець жовтня "проміжною датою для другої серії звільнення заручників".

"Не думаю, що це буде сам факт звільнення. Але ми робимо все, щоб наступний етап відбувся якнайшвидше", - заявив Єрмак.

Він також зазначив, що не володіє інформацією про персоналії в списках.

"Мені складно сказати, не тому що не хочу, а тому що не володію інформацією стосовно прізвищ. Цим займається СБУ і "мінська" група. Рішення в підсумку ухвалюватиме президент, але ми маємо підготувати чіткі списки з розумінням, хто де перебуває, і який процесуальний статус їхніх справ. Тому що навіть з цими 35-ма була ситуація непроста. Наші люди були розкидані по всій території Російської Федерації, щоб звезти їх усіх разом, знадобився час", - розповів помічник українського президента.