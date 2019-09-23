Серіал "Чорнобиль" здобув три премії "Еммі"

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомляє Hollywood Reporter.

"Чорнобиль" було визнано найкращим мінісеріалом року.

Також "Еммі" отримали режисер Йоган Ренк та сценарист Крейг Мейзін за найкращу режисуру й найкращий сценарій серед мінісеріалів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мінісеріал "Чорнобиль" отримав 19 номінацій премії "Еммі"

Як повідомлялося, мінісеріал "Чорнобиль" посів перше місце у рейтингу популярності International Movie Data Base, обігнавши навіть "Гру престолів". Окремі епізоди серіалу знімали в Україні.

Нагадаємо,"Чорнобиль" - п'ятисерійний драматичний мінісеріал, створений американським телеканалом HBO спільно з британською телемережею Sky і присвячений аварії на Чорнобильській АЕС у 1986 році, ліквідації наслідків цієї аварії та розслідуванню її причин.