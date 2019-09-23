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23.09.19 10:02

Поліція затримала підозрюваного в скоєнні ДТП на Житомирщині, унаслідок якої загинуло 9 людей

Поліція затримала підозрюваного в скоєнні дорожньо-транспортної пригоди в Житомирській області, в результаті якої загинули 9 осіб і ще 11 дістали травми.

Поліція затримала підозрюваного в скоєнні ДТП на Житомирщині, унаслідок якої загинуло 9 людей

Про це повідомляє пресслужба поліції області, передає Цензор.НЕТ.

Як повідомляється, він є одним з постраждалих. Після того, як водієві вантажівки надали необхідну медичну допомогу, правоохоронці його затримали.

"Зараз він затриманий у порядку ст.208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, 22 вересня автобус і вантажівка зіткнулися в Новоград-Волинському районі Житомирської області, унаслідок чого загинули дев'ятеро людей, ще 11 були травмовані.

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