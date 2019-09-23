Я проти узгодження радників послів із Зеленським, - Пристайко

Про це він розповів в інтерв'ю "Громадському", інформує Цензор.НЕТ.

"Я про це говорив із президентом Зеленським, і я наполягаю, що це моя відповідальність, і я несу повну відповідальність. Якщо президент Зеленський вважає, що моє рішення неправильне, я готовий звільнити цю посаду, але я вважаю, що він має мені довірити", - заявив Пристайко.

За словами Пристайка, президент не має взагалі цим займатися.

"Йому є чим займатися, крім погодження призначення радників, яких є кілька сотень по всьому світу", - зазначив міністр.

Зазначається, що за часів президента Віктора Ющенка Адміністрація президента погоджувала радників глав МЗС та послів.

"Що стосується послів - справді є певний дефіцит призначених послів. Це нормальний процес: під час зміни голови держави змінюється дипломатичний корпус. Процес цей довгий хоча б тому, що країна потребує значного часу на угоду про призначення конкретної людини в конкретну країну. Процес із нашого боку у великій частині завершений. Президенту Зеленському доведена пропозиція міністра щодо близько 20 нових керівників закордонних місій, вони погоджені з ним", - додав Пристайко.

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