Люди з інвалідністю додатково отримають 82 млн грн на протези і коляски, - Соколовська

Про це заявила міністерка соціальної політики України Юлія Соколовська на своїй сторінці в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Завдяки нашим спільним зусиллям з Бюджетним комітетом Верховної Ради люди з інвалідністю отримають додатково 82 млн грн на засоби реабілітації ще цього року", - йдеться в повідомленні.

За її словами, після документального оформлення ці гроші спрямують в регіони - щоб забезпечити додаткову потребу в технічних засобах реабілітації.

"Завдяки адресному підходу "гроші ходять за людиною", одержувачі цих послуг самі можуть вибрати підприємство, де вони хочуть їх отримати", - зазначила Соколовська.

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Зараз людина має підписати тристоронній договір, а також акт виконаних робіт з підприємством, щоб переконатися в якості виробленого засобу і наданої послуги.

"Додаткові гроші - це важливий крок, оскільки щорічно в Україні близько 600 тис. окремих категорій населення, в тому числі осіб з інвалідністю вимагають відповідного забезпечення", - підсумувала Соколовська.