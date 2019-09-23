Зустріч із Джуліані відбулася за моєю ініціативою, - помічник Зеленського Єрмак

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів в інтерв'ю LB.ua.

"Коли я прочитав про те, що він збирався приїхати в Україну, але передумав, "тому що в команді Зеленського є вороги Трампа", я запропонував поговорити з ним ... На той момент я був знайомий з Куртом Волкером, я розповів йому про свою ідею поговорити з Джуліані, щоб прояснити ситуацію, він ідею схвалив і запропонував мене йому представити", - сказав Єрмак.

"Далі було так: я приїхав до Вашингтона, одна з перших зустрічей - в Конгресі. Сидять демократи, республіканці. Ми розмовляємо про те, що ми збираємося робити у сфері правосуддя, як будуть працювати суди. Потім я вирішив проінформувати конгресменів, що планую зателефонувати Джуліані, щоб поговорити з ним про таке: Найголовніше - у нас нова команда, новий президент, ми прості хлопці. З нами не треба для зустрічі шукати посередників. Ось мій номер телефону, по ньому завжди можна зателефонувати і приїхати. І взагалі, я є фанатом того, що він зробив для Нью-Йорка як мер", - продовжив Єрмак.

Єрмак зазначив, що хотів запевнити Джуліані, що за каденції нової влади в Україні все розслідування будуть відбуватися прозоро, "ніяких команд "прикрий/відкрий" за дзвінком".

"Це - фундаментальні принципи і основи програми президента Зеленського, з якими ми йшли на вибори. Також одним із принципів нашої команди буде перезавантаження влади, боротьба проти корупції, реформа прокуратури", - зазначив помічник президента.

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Єрмак зазначив, що повідомив американським конгресменам про намір зателефонувати Джуліані, ще не знаючи, що "події будуть розвиватися в такому ключі, як зараз", і завдяки цьому "тепер почувається дуже впевнено".

"Так ось, ми з Джуліані поговорили телефоном, а після цього особисто зустрілися в Мадриді. Я повторив йому ці самі тези. Він зазначив, що для нього було важливо почути що нова українська влада буде сповідувати принципи відкритості і законності, буде боротися з корупцією і своєю метою ставить зробити Україну успішною", - підсумував Єрмак.

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Нагадаємо, в травні цього року персональний адвокат президента США Дональда Трампа, Рудольф Джуліані, повідомив, що планує приїхати до Києва і зустрітися з новообраним президентом Володимиром Зеленським.

Пізніше в інтерв'ю "Fox News" Джуліані розповів, чому відмовився приїхати в Україну.

Адвокат Трампа заявив, що на його думку він "вийшов на групу людей, до якої входять вороги президента (Трампа. - Ред.), в окремих випадках - США і в одному випадку вже засуджений за допомогу демократам під час виборів в 2016-му чоловік".

Таким чином Джуліані дав зрозуміти, що не бажає опинитися в компанії цих людей, які входять до оточення новообраного президента України.