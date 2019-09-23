Кличко призначив Бахматова своїм радником

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це Кличко заявив на пресконференції в понеділок у Києві.

"Я радий представити Максима Бахматова", - сказав Кличко.

Представляючи Бахматова, він заявив, що місту потрібен кризовий менеджер, який зможе боротися з новими викликами.

За словами мера, Бахматова в майбутньому буде призначено його заступником. До сфери його обов'язків належатимуть впровадження інформаційних технологій в управління містом, питання інвестиційної діяльності, містобудування та антикорупційної політики.

Своєю чергою Бахматов зазначив, що його діяльність у мерії ґрунтуватиметься на попередньому досвіді в приватному секторі.

"Також хотів би зауважити, що я маю великий досвід у КВК і Comedy Club, що сьогодні дуже важливо в нашій країні. Без цього, на жаль, ніяк", - додав новий радник мера столиці.

Бахматов також заявив, що свою роботу почне з аудиту ввірених йому напрямків.

Задзначимо, Максим Бахматов, 1978 р.н., український підприємець у сфері IT та інновацій, у 2015-17 рр. був генеральним директором Національного експоцентру України. Раніше був телеведучим, шоуменом, продюсером, зокрема резидентом КВК і Comedy Club в Україні.

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