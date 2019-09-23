Зустріч "нормандської четвірки" може відбутися наприкінці вересня або на початку жовтня, - помічник Зеленського Єрмак

Про це заявив помічник президента Андрій Єрмак в інтерв'ю виданню LB.ua, передає Цензор.НЕТ.

За словами помічника Зеленського, зустріч "нормандської четвірки" може відбутися наприкінці вересня або на початку жовтня.

"Під час останньої розмови, яка тривала дві години сорок хвилин, лідери трьох країн - Німеччини, Франції та України - висловилися за кінець місяця як дати зустрічі, саме після Нью-Йорка. Росія не дала підтвердження, але і не сказала "ні". Гадаю, це може бути кінець вересня - початок жовтня", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зустріч із Джуліані відбулася за моєю ініціативою, - помічник Зеленського Єрмак