150 000 життів - ціна Голокосту у Львові, - президент ЄКУ Ложкін

Під час нацистської окупації було знищено майже всю єврейську громаду Львова. Зі 150 000 живими лишилися лише 2 000 львівських євреїв. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив Президент Єврейської конфедерації України Борис Ложкін. "Урочище Піски, Львів. Тут у 1941-1943 роках було страчено до 300 000 осіб, більша частина з яких були євреями. Львівське гетто - Янівський концтабір - Піски. Таким був останній путь для більшості зі 150 000 львівських євреїв", - написав він.

У пам’ять про євреїв, загиблих у часи Голокосту, представники сучасної єврейської громади Львова зачитали імена українських Праведників народів світу.

Слід зазначити, що в Україні триває проект "Праведники мого міста", ініційований Єврейською конфедерацією України.

"Згадуючи невинних жертв Голокосту, слід пам’ятати також про героїв, для яких загальнолюдські цінності були дорожчі за власне життя. Іменами Праведників народів світу названо вже 16 вулиць у різних містах і селах. Сподіваюсь, найближчим часом до ініціативи ЄКУ долучиться і Львів", - зазначив Борис Ложкін.

На тлі сьогоднішньої акції контрастно вирізняється низка актів вандалізму, які відбулися днями у Миколаївській та Кіровоградській областях. Вандали залишили після себе листи з погрозами на адресу євреїв. Правоохоронці порушили кримінальні справи щодо обох випадків.