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23.09.19 12:17

"Ти маєш телефон, маєш application, ти видав чек - і все чудово", - нардеп Лерос про фіскальні ініціативи "Слуги народу"

Фіскальні законодавчі ініціативи від "Слуги народу", ухвалені парламентом, мають мотивувати людей переходити на білу форму оплати.

"Ти маєш телефон, маєш application, ти видав чек - і все чудово", - нардеп Лерос про фіскальні ініціативи "Слуги народу"

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос.

"Коли ми ухвалювали закон щодо детінізації економіки, колега з "Голосу" сказала мені, що нас після цього люди почнуть ненавидіти. А я відповідаю: почнуть ненавидіти ті, хто в тіні працюють. А тим, хто працює по-білому, нововведення навпаки спрощують життя. Ти маєш телефон, маєш application, ти видав чек - і все чудово. Це мусить мотивувати людей переходити на білу форму оплати. Що стосується ФОПів, то я заходжу в п'ятизірковий готель, оплачую карткою, і мені видають чек: ФОП такий-то. Але у вас п'ятизірковий готель, як ви можете мені чек вибивати від малого підприємця? У ресторанах роздільна система: алкоголь туди, а їжа - сюди", - розповів він.

"Потрібно брати на себе відповідальність і бути корисним на своєму місці. Я, наприклад, голосую за, якщо вважаю, що це йде на користь країни. Я розумію, що несу персональну відповідальність за прийняті рішення... Якщо ви звернете увагу, як фракції голосують, то більшість фракцій думають не про країну, а як з цього вичавити політичні дивіденди. Так вийшло, що в залі я сиджу між "Голосом" і ЄС. і коли виходить якийсь хороший законопроєкт, який вони начебто і хочуть підтримати, я чую, які у них всередині фракцій йдуть розмови: "Можна я проголосую? Хтось зліва говорить: "Ні, не можна, ми не голосуємо". - Перша людина продовжує: "Але це ж хороший законопроєкт". - "Добре, тоді натисни хоча б "утримався"...". Або, наприклад, "Голос" звертається до "ЄС": ви голосуєте чи ні? Ну, так у вас же своя позиція має бути, вам роздані проєкти. Зайдіть на сайт, подивіться, яка повістка, прочитайте і зробіть висновки. Навіщо ви звертаєтеся через 5 осіб і питаєте: "Ви голосуєте чи ні?", - додав Лерос, зазначивши, що намагається прочитати всі законопроєкти, які є на порядку денному Ради.

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"Я публічно заявляю, що якщо буде хороший законопроєкт, то, незалежно від того, чи буде він подаватися від "Батьківщини", від ЄС або інших - я підпишуся під цим законопроєктом з задоволенням. Коли 424 людини перебувають під куполом, у них має бути одна мета - добробут українців і процвітання країни. Ми не повинні поділятися за принципом "свій-чужий", - запевнив він.

Повний текст інтерв'ю з Гео Леросом: "Я був противником включення в новий уряд трьох людей, яких я не підтримую", - читайте тут.

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