ДБР відкрило справу проти Парубія щодо подій 2 травня в Одесі: "створення та координування громадських озброєних угруповань з метою вчинення масових заворушень". ДОКУМЕНТ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"ДБР відкрило проти мене кримінальне провадження. За організацію захисту Одеси навесні 2014-го. Щоправда, у своєму листі ДБР це називає "масовими заворушеннями".

От такий документ. Але, насправді, не здивував. От що здивувало, так те, що у тексті не було (поки що) формулювань про "організацію, координацію і здійснення Парубієм державного перевороту під кодовими назвами "Майдан", "Революція Гідності"", про "незаконне усунення від влади законно обраного президента Януковича", про "захоплення влади організованою злочинною групою", про "злочинну протидію державній політиці реінтеграції України у єдиний простір з братньою Російською Федерацією" і т.д. Хоча, це вже досить виразно прочитується між рядками. Але відчайдушна протидія української влади і громадянського суспільства гібридному захопленню путінською Росією всього нашого південного сходу - восьми українських областей, через захоплення влади проросійськими силами у обласних центрах, зокрема, і в Одесі - тут вже класифікується однозначно - як "факт створення і координування Парубієм А.В. громадських озброєних угруповань з метою вчинення масових заворушень 02.05.2014 на території м.Одеси." У документі ДБР це вже стверджується як ФАКТ. Дійсно - нова, химерна епоха... ", - написав він.

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Парубій наголосив, що все, що він робив і робитиме надалі, було і буде для захисту України.

"Але, щодо всього цього задзеркального абсурду маю сказати наступне: як і на Майдані, як і в АТО, як і під час захисту наших південних областей, зупиняючи "русскую весну", я робив все можливе для захисту України. Так як і все своє життя, як і усі ці роки війни. І так буду робити і надалі. Це знають мої друзі і соратники. І хай це завжди пам‘ятають вороги України", - резюмував нардеп.

Фото: Парубій/Facebook

Нагадаємо, 2 травня 2014 року в Одесі під час масових заворушень загинули 48 осіб і понад 200 зазнали поранень. Більшість загинули під час пожежі в Будинку профспілок. Правоохоронні органи відкрили близько десяти кримінальних проваджень, що стосуються різних фактів. Одне з найбільш резонансних з них - справа про події на Грецькій площі, де відбулися перші сутички між проросійськими і проукраїнськими активістами.



