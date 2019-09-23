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23.09.19 12:43

Зеленський призначив Ковалів заступницею очільника Офісу Президента

Президент України Володимир Зеленський призначив Юлію Ковалів заступником керівника Офісу Президента.

Зеленський призначив Ковалів заступницею очільника Офісу Президента

Відповідний указ №714/2019 опубліковано на сайті президента, передає Цензор.НЕТ.

"Призначити Ковалів Юлію Ігорівну заступником керівника Офісу Президента України", - йдеться в указі.

З липня 2015 до листопад 2016 рр. Юлія Ковалів обіймала посаду першого заступника міністра економічного розвитку і торгівлі України в уряді Арсенія Яценюка. З квітня 2016 по квітень 2017 рр обіймала посаду голови наглядової ради НАК "Нафтогаз України". З січня 2017 року була головою офісу Національної інвестиційної ради при президенті України.

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