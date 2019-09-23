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23.09.19 12:42

"Не мовчіть, не пишіть у соціальних мережах про "все пропало" і про "рішал". Телефонуйте", - Зеленський дав телефон "гарячої" лінії НАБУ і закликав здавати корупціонерів. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський закликав українців боротися з корупцією і повідомляти про будь-які корупційні дії в НАБУ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, з таким закликом Зеленський виступив у спеціальному відеозверненні, опублікованому в соцмережі.

"Ми не зможемо перемогти корупцію, якщо ви будете заплющувати на неї очі або ставатимете співучасниками "розпилу" державних грошей... Якщо у вас вимагають хабар, пропонують відкат або будь-яку іншу корупційну схему, будь ласка, не мовчіть. Не потрібно писати в соціальних мережах - усе пропало, ці такі ж як ті, Зеленський поставив своїх рішал... Ось телефон - це "гаряча" лінія НАБУ. Телефонуйте і повідомляйте...", - сказав Зеленський.

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