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23.09.19 13:04

Найманці РФ на Донбасі проводять випробування ефективності прихованих способів обстрілу підрозділів ОС, - розвідка

Командування російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території в Донецькій і Луганській областях підвищує інтенсивність застосування диверсійно-розвідувальних і снайперських груп.

Найманці РФ на Донбасі проводять випробування ефективності прихованих способів обстрілу підрозділів ОС, - розвідка

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони, про це свідчать дані ГУР.

За даними української розвідки, противник активізував підготовку до застосування підрозділів диверсантів, які прибули після тримісячної підготовки з ведення "партизанської війни" в навчальних центрах на території Ростовської області.

Крім того, окупанти проводять випробування ефективності прихованих способів обстрілу підрозділів Об'єднаних сил, опрацьованих на полігонах Південного військового округу ЗС РФ: "Для дезорієнтації і приховування звуку пострілів, вогонь снайперами ведеться під прикриттям стрільби мінометів і гранатометів".

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