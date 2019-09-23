Для підвищення зарплат педагогам із січня 2020 року необхідно майже 45 млрд грн, - Новосад

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "УП" повідомила міністерка освіти і науки Ганна Новосад.

"Для нас точно буде пріоритетом підвищення соціального статусу та зарплат педагогів. Ми будемо дотримуватися положень Закону "Про освіту", де чітко вказано, що до 2025 року маємо вийти на 4 прожиткові мінімуми найменшого посадового окладу педагога", - сказала Новосад.

За словами Новосад, Мінфін давав зведену інформацію з регіонів, це додаткових майже 45 млрд грн.

"Для нашої економіки це гігантські кошти, які треба звідкись витягнути, у когось їх забрати і віддати сюди. Я як міністр освіти була б дуже рада так зробити, але інші міністри, мабуть, не дуже зрозуміють. Працюємо з Мінфіном, з прем'єром, щоб підвищити зарплати освітянам, але найближчим часом буде трошки інший інструмент, як це зробити", - заявила міністерка.

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Новосад зазначила, що постанова Кабінету міністрів про підвищення заробітних плат учителям від 20 до 70%, ухвалена 10 липня 2019 року, потребує великих додаткових витрат з держбюджету, але не передбачає джерел цих витрат.

"Якби в постанові сказали, з яких джерел можна взяти ці десятки мільярдів гривень, було б легше. Сподіваюся, ці кошти знайдуться. З одного боку, нам потрібно власні видатки на освіту використовувати ефективніше, а з іншого, – будемо чесними: якщо економіка в нашій країні не буде працювати, якщо ми всі разом з вами не ставатимемо багатшими, наш сімейний бюджет не збільшуватиметься, тоді жоден не буде отримувати більше", - підсумувала Новосад.

Нагадаємо, експрем'єр-міністр Володимир Гройсман раніше заявив, що з наступного року в Україні буде запроваджено нову систему оплати праці педагогів, тому розмір вчительських зарплат зросте від 20 до 70%.

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