Найманці РФ обстріляли з АГС та озброєння БМП позиції ОС біля Богданівки, втрат немає, - Міноборони

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.
"З 1:25 з напрямку від міста Докучаєвськ окупанти вели обстріл з АГС по позиціях наших оборонців Новотроїцького.
Також вночі окупанти двічі з напрямку від села Петрівське вели обстріли захисників села Богданівка Донецької області. З 2:35 протягом 20 хвилин ворог застосовував озброєння БМП, станкові протитанкові гранатомети та великокаліберні кулемети. З 4:05 окупанти відновили тут обстріли вже з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.
З 10:50 окупанти відкрили вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по наших захисниках н.п. Зайцеве", - йдеться в повідомленні.
Водночас у відомстві зазначили, що внаслідок порушень режиму припинення вогню російсько-окупаційними військами та провокаційних обстрілів позицій українських сил втрат серед українських воїнів від початку поточної доби немає.