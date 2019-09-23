Комітет ВР з правової політики пропонує НААУ обговорити проблемні питання щодо законопроєкту про скасування адвокатської монополії

Про це повідомила під час засідання РАУ в Одесі голова РАУ, НААУ Лідія Ізовітова, передає кореспондент Українських Новин.

"Ми готові до професійної дискусії, і мене радує, що парламентський комітет теж готовий до такої дискусії", - сказала Ізовітова, коментуючи лист від голови Комітету ВР з питань правової політики.

Листом пропонується провести в жовтні робочу зустріч членів комітету з представниками НААУ.

За її словами, зараз на користь збереження монополії свідчать не тільки висновки Венеціанської комісії щодо конституційних змін у частині правосуддя від 2015 року.

Так, Радою Європи здійснено оцінку судової реформи в Україні за 2014-2018 роки та її відповідність стандартам і рекомендаціям Ради Європи.

Зокрема, оцінено і введення виключного права адвокатів на представництво в судах.

Вона також повідомила, що на цей момент в Україні працює експерт Ради Європи з цільової місією щодо результатів впровадження монополії адвокатів на представництво в судах і вивчатиме думки всіх зацікавлених сторін.

Ізовітова додала, що аргументи про доцільність скасування монополії, зазначені в листі парламентського комітету, при цьому можуть бути спростовані низкою переконливих фактів.

Так, аргумент про те, що практична реалізація виняткового права адвокатів на представництво в судах виявляє недоступність послуг адвоката для громадян, спростовується даними державного бюджету на безоплатну правову допомогу.

Заступник голови НААУ та РАУ Валентин Гвоздій процитував закон про державний бюджет на 2019 рік. Згідно з ним, в поточному році витрати на функціонування системи безоплатної правової допомоги становили 826 млн гривень. З них 441 млн - це утримання власне центрів безоплатної правової допомоги (з них 307 млн ​​- зарплати державних чиновників). 385 млн - на оплату послуг безкоштовних адвокатів.

"Це не тільки неефективне використання державних коштів, це злочин, адже правова допомога надається людям, а не чиновникам безоплатної правової допомоги", - сказав Гвоздій.

Крім того, адвокатура готує законопроєкт про реорганізацію системи безоплатної правової допомоги.

"Ми готуємо законопроект щодо повної реорганізації безоплатної правової допомоги, щоб адміністрування перейшло до органів адвокатського самоврядування. Це буде дійсно здешевлення правосуддя, яке зараз поставлено парламентом метою всіх змін у сфері судочинства. Цим законопроєктом ми покажемо шляхи економії бюджету, забезпечення адвокатів роботою, а громадян - професійною правовою допомогою за рахунок держави", - сказала Ізовітова.

Нагадаємо, законопроєктом №1013 пропонується внести зміни до Конституції України і викласти в новій редакції статтю 131-2, а також виключити підпункт 11 пункту 16-1 розділу ХV "Перехідні положення". Таким чином, чинна на сьогодні норма щодо представництва інтересів фізичних та юридичних осіб в судах виключно адвокатами у всіх видах судочинства скасовується. Пропонується залишити тільки захист адвокатами від кримінального обвинувачення. Тобто, законопроєктом №1013 пропонується надати можливість будь-якому громадянину надавати право захисту іншої особи, зокрема, бути його представником у суді.

НААУ в зверненні до Президента і парламенту зазначила, що запропоновані зміни суперечать Конституції України та грубо порушують права людини, адже в статті 131-2 зазначено, що реалізація права громадянина здійснюється за рахунок представництва його інтересів в суді професійним правозахисником - адвокатом. Законами "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" від 5 липня 2012 року № 5076-VI та "Про безоплатну правову допомогу" від 2 червня 2011 року № 3460-VI прописані механізми та інструментарій забезпечення цього права.