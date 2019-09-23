Завтра ВАКС розгляне одну зі справ ексглави фракції ПР Єфремова

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомили у ВАКС.
"Екскерівника фракції "Партії регіонів" обвинувачують у скоєнні злочинів, передбачених ч.2 ст.364 КК - зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, ч.5 ст.27 КК - співучасть в злочині (пособництво), а також - ч.2 ст.366 КК - службова фальсифікація, що спричинило тяжкі наслідки (підробка офіційних документів). Учасників кримінального провадження - екснардепів від "Партії регіонів" і Компартії України - звинувачують в скоєнні кримінальних злочинів, передбачених ч.2 ст.364 і ч.2 ст.366 КК", - сказано в повідомлені.
Імена народних обранців в повідомленні ВАКС не уточнюються, але характер висунутих звинувачень вказує на Олександра Єфремова, Олександра Стояна та Сергія Гордієнка.
Як повідомлялося, 21 листопада 2015 року Генеральна прокуратура України завершила досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом ухвалення "диктаторських законів" на початку 2014 року щодо Єфремова, Стояна та Гордієнка. Екснардепи підозрюються у вчинення злочинів, передбачених ч.2 статті 364 (зловживання владою або службовим становищем), ч.2 статті 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України".
30 листопада 2015 року Печерський районний суд м.Києва повернув прокуратурі обвинувачувальний акт щодо Єфремова, Стояна та Гордієнка у справі про голосування за "диктаторські закони" 16 січня 2014 року. Відповідне рішення ухвалила колегія з трьох суддів, мотивувавши тим, що обвинувальний акт не відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу України.