Завтра ВАКС розгляне одну зі справ ексглави фракції ПР Єфремова

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомили у ВАКС.

"Екскерівника фракції "Партії регіонів" обвинувачують у скоєнні злочинів, передбачених ч.2 ст.364 КК - зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, ч.5 ст.27 КК - співучасть в злочині (пособництво), а також - ч.2 ст.366 КК - службова фальсифікація, що спричинило тяжкі наслідки (підробка офіційних документів). Учасників кримінального провадження - екснардепів від "Партії регіонів" і Компартії України - звинувачують в скоєнні кримінальних злочинів, передбачених ч.2 ст.364 і ч.2 ст.366 КК", - сказано в повідомлені.

Імена народних обранців в повідомленні ВАКС не уточнюються, але характер висунутих звинувачень вказує на Олександра Єфремова, Олександра Стояна та Сергія Гордієнка.

Як повідомлялося, 21 листопада 2015 року Генеральна прокуратура України завершила досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом ухвалення "диктаторських законів" на початку 2014 року щодо Єфремова, Стояна та Гордієнка. Екснардепи підозрюються у вчинення злочинів, передбачених ч.2 статті 364 (зловживання владою або службовим становищем), ч.2 статті 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України".

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30 листопада 2015 року Печерський районний суд м.Києва повернув прокуратурі обвинувачувальний акт щодо Єфремова, Стояна та Гордієнка у справі про голосування за "диктаторські закони" 16 січня 2014 року. Відповідне рішення ухвалила колегія з трьох суддів, мотивувавши тим, що обвинувальний акт не відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу України.