На кордоні затримано жінку, яка під "патронатом" російських силовиків відправляла українок до борделів Москви, - СБУ. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Оперативники спецслужби встановили, що українка, яка з 2013 року проживає у Москві, організувала підбір та переправлення через кордон жінок для "роботи" у сфері надання інтимних послуг на території Росії.

Жінка підбирала українок з різних областей через оголошення в інтернет-мережі та через своїх спільників "працевлаштовувала" дівчат до московських борделів", - сказано в повідомленні.

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Правоохоронці затримали зловмисницю у Сумській області на міжнародному автомобільному пункті пропуску "Бачівськ" під час спроби переправлення через кордон трьох мешканок Кіровоградщини.

Наразі у межах кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 149 (торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини) Кримінального кодексу України, затриманій оголошено про підозру.



Фото: сайт СБУ

Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин справи та інших осіб, причетних до торгівлі людьми.

Операція проводилась співробітниками УСБУ в Кіровоградській області спільно з Нацполіцією і за участі Сумського прикордонного загону Східного регіонального управління ДПСУ під процесуальним керівництвом прокуратури Кіровоградської області.