Апеляційний суд скасував рішення про відсторонення Рожкової, - НБУ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НБУ.

"Сьогодні, 23 вересня, Київський апеляційний суд задовольнив апеляційну скаргу Національного банку України та скасував ухвалу Баришівського районного суду Київської області від 11 червня", - йдеться в повідомленні.

Крім того, Київський апеляційний суд виніс окрему ухвалу, яка стосується судді Баришівського райсуду Київської обл. Коваленка К.В.

У пресслужбі зазначають, що у своїй апеляційній скарзі НБУ звертав увагу суду на такі аргументи:

- суд не має права встановлювати НБУ та членам його Правління заборону виконувати повноваження;

- законодавством не передбачено можливості припинення, призупинення або заборони здійснення повноважень заступника Голови НБУ "за рішенням суду".

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Як повідомлялося раніше, 11 червня 20019 року Баришівський районний суд Київської області, який раніше відібрав ліцензію в SkyUp, заборонив першому заступнику голови НБУ Катерині Рожковій виконувати покладені на неї посадові обов'язки.

14 червня Національний банк України подав клопотання на скасування рішення Баришівського районного суду, який заборонив заступнику голови НБУ Катерині Рожковій виконувати свої обов'язки.

У травні 2019 року депутат ВР від "Народного фронту" Юрій Савчук подав до Окружного адміністративного суду Києва позов з вимогою зобов'язати главу НБУ Якова Смолія звільнити його заступницю Катерину Рожкову.

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