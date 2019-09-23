Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
23.09.19 14:44

Госпсуд Києва 24 вересня планує почати розгляд по суті позову Коломойського про повернення йому акцій Приватбанку

Господарський суд Києва 24 вересня планує почати розгляд по суті позову ексакціонерів Приватбанку (Київ) Ігоря Коломойського і Triantal Investments Ltd. про визнання недійсним договору купівлі-продажу цього банку від 21 грудня 2016 року, між Мінфіном і особами, що були на той момент його акціонерами.

Госпсуд Києва 24 вересня планує почати розгляд по суті позову Коломойського про повернення йому акцій Приватбанку

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Як уточнили в пресслужбі суду в понеділок, засідання призначене на 10:30 ранку.

Як повідомлялося, уряд України 18 грудня 2016 року, пославшись на пропозицію НБУ і колишніх акціонерів "Приватбанку", найбільшими з яких на той момент були Коломойський і Боголюбов, прийняв рішення про націоналізацію цієї найбільшої на українському ринку фінустанови і влив в її капітал понад 155 млрд грн. Ексвласники банку вважають проведену націоналізацію, в результаті якої вони повністю позбулися своїх акцій, незаконною, тоді як "ПриватБанк" та держава вимагають від них додаткового відшкодування.

В кінці лютого 2019 року госпсуд Києва з другої спроби прийняв до розгляду позов Коломойського і Triantal, що володіли відповідно 41,6572% і 16,5748% акцій Приватбанку, про визнання недійсним договору купівлі-продажу цього банку від 21 грудня 2016 року. Cуд також задовольнив клопотання позивачів і зажадав у відповідачів - Мінфіну, Фонду гарантування вкладів фізосіб (ФГВФО) і державного Укргазбанку - надати в термін до 26 березня вказаний договір купівлі-продажу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У процесах навколо "Приватбанку" не мають брати участі представники влади, які раніше були на боці Коломойського, - Данилюк

В ході слухань 9 квітня позивачі заявили клопотання про розширення переліку своїх вимог пункту про повернення їм акцій Приватбанку, і суд задовольнив це клопотання. Одночасно суд відхилив клопотання Мінфіну, який просив залишити позовну заяву без розгляду.

Тоді ж до списку відповідачів було додано Нацбанк України, НКЦПФР, Приватбанк, а також зберігачі Укрексімбанк і "Солід Дніпро".

Потім засідання суду за позовом неодноразово переносилося, а клопотання відповідачів про відвід судді Людмили Шкурдової відхилялися.

Нині сторони ведуть судові спори як в Україні, так і в зарубіжних юрисдикціях. Зокрема, Окружний адміністративний суд Києва 18 квітня 2019 року за позовом Коломойського скасував рішення про націоналізацію "ПриватБанку", а Кабмін, Нацбанк і сам банк у травні оскаржили це рішення.

Крім того, в липні відбувся розгляд апеляційної скарги в Лондонському суді у спорі між "ПриватБанком і його ексакціонерами, бо Високий суд Лондона 4 грудня 2018 року визнав невідповідним його юрисдикції позов "ПриватБанку". Суд також вирішив скасувати виданий як забезпечувальний захід наказ про всесвітній арешт активів Коломойського і Боголюбова і ще шести компаній на суму понад $2,5 млрд, однак він залишається в силі до розгляду апеляції.

Дивіться також: Данилюк про спроби Коломойського повернути собі "ПриватБанк": "Я не бачу цього механізму. Технічно не бачу". ВIДЕО

Оголошення рішення очікується не раніше жовтня цього року. Згідно з даними Нацбанку України, ПриватБанк на 1 квітня 2019 року за розміром загальних активів (525,698 млрд грн) був на 1-му місці серед 77 банків.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100