Упродовж двох місяців побачите Трудовий кодекс, який буде занадто ліберальним для роботодавця, - глава комітету ВР з питань соціальної політики Третьякова

Про це на форумі "Порядок денний нового парламенту: діалог громадянського суспільства, бізнесу і влади" повідомила голова Комітету ВР з питань соціальної політики і захисту прав ветеранів Галина Третьякова (СН), повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми вже заблокували сьогодні такий тріумфальний похід Трудового кодексу, який був прийнятий у першому читанні Радою попереднього скликання для того, щоб розблокувати в цій сесії внесення свого Трудового кодексу. Я думаю, що впродовж півтора-двох місяців побачите Трудовий кодекс, який буде дуже ліберальний, може too much (занадто. - Ред.) ліберальний для роботодавця. Ми будемо намагатися створити для бізнесу дуже прості і дешеві умови відкриття і закриття робочого місця для того, щоб ви створювали таких робочих місць побільше в Україні. Хочемо, щоб ви мільйон таких робочих місць створили впродовж п'яти років", - сказала Третьякова.

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Вона додала, що бізнес, отримавши здешевлення у відкритті й закритті робочих місць, має створити власні накопичення для громадян.

"Але це означає, що ми трохи наїжджатимемо на права і дискримінуватимемо найнятого працівника", - цитує Третьякову Інтерфакс-Україна.

При цьому голова парламентського комітету в коментарі журналістам заявила: "Водночас просимо роботодавців взяти участь потужніше, ніж це було в попередніх пропозиціях, у другому рівні пенсійного забезпечення, накопичувальному".

Також, за словами Третьякової, партія "Слуга народу" планує розробити закон про лобіювання, щоб відносини між політиками і бізнесом були прозорими.

"Щоб ми чітко розуміли, на що витрачає бізнес кошти, коли готує якісь законопроєкти, які це кошти, чи йдуть вони в дохід і чи сплачуються з них податки", - сказала Третьякова.