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23.09.19 17:48

У справах ДБР винесено 411 обвинувачувальних вироків, - Труба

Державне бюро розслідувань (ДБР) розслідує 12 тис. кримінальних проваджень, з яких 2 тис. направлено до суду. У справах, якими займається Бюро, вже винесено 411 обвинувачувальних вироків.

У справах ДБР винесено 411 обвинувачувальних вироків, - Труба

Про це повідомив директор Бюро Роман Труба під час зустрічі з головою Консультативної місії Європейського Союзу (КМЕС) в Україні Антті Юхані Хартікайненом, йдеться в інформації ДБР.

"Суспільство дуже довго чекало створення ДБР, зараз від нас хочуть швидких результатів", - зазначив Труба.

На зустрічі з головою КМЕС обговорювалося, зокрема, підвищення кваліфікації працівників Бюро з участю міжнародних експертів місії.

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Верховна Рада прийняла закон про створення Державного бюро розслідувань 12 листопада 2015 року. У 2017 році на конкурсі на посаду глави Бюро здобув перемогу Роман Труба, який до цього працював в органах прокуратури. 27 листопада 2018 року ДБР приступила до правоохоронної діяльності. До компетенції відомства входить розслідування злочинів, скоєних вищими чиновниками, суддями, працівниками правоохоронних органів, а також військові злочини.

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